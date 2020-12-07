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【北斗】第４回市議会定例会が８日に開会する。会期は１１日までの４日間...
函館市は、２０２０年度版市環境白書を公表した。環境保全のため数値を計...
函館市は、新型コロナウイルス感染症に起因する解雇や雇い止めを受けた市...
函館市は、雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金の申請を社会保険労務士に...
【北斗】今年度から始動した「第２期市まち・ひと・しごと創生総合戦略」...
函館市は、今年度の除雪計画をまとめた。除雪費は昨年度と同額の７億２６...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大に関して国や道、市が導入した支援...
函館市内で１１月に判明した新型コロナウイルスの感染者は７１人となり、...
渡島総合振興局は今年度、林務、農務、水産の３課が連携し農林漁業分野で...
少女小説「なんて素敵にジャパネスク」など数多くのヒット作品を世に送り...
第２６回函館港イルミナシオン映画祭（実行委主催）が６日、２日間の日程...
○…エッセイ集「はなばあさんの想い出雑記帳」を出版した函館在住の瀧沢...
◇第４００回珠算検定試験合格者（全国珠算教育連盟主催、１１月２８日、...
卓球の第４２回函館会長杯硬式の部（函館卓球協会主催）は５日、函館アリ...
いじめや自殺、虐待など子どもを取り巻く社会問題に焦点を当てた映画「子...
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金森赤レンガ倉庫では、自身で撮影した写真でオリジナルカードを作製し、...
函館市農林水産部がまとめた市水産物地方卸売市場での１１月の生鮮スルメ...
函館市は、１０月１３日に市環境部（日乃出町）で実施した、家庭から出さ...