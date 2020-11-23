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衆院議員の任期満了まで１年を切り、解散・総選挙のタイミングが焦点とな...
【北斗】市は、全日本吹奏楽コンクールで５年連続の金賞を受賞した上磯中...
函館、北斗、七飯の２市１町による函館湾流域下水道事務組合議会（浜野幸...
函館、北斗、七飯の２市１町による函館圏公立大学広域連合議会（日角邦夫...
道南で新型コロナウイルス感染者が急増していることを受け、道は軽症や無...
【木古内】新型コロナウイルスの感染拡大で、道が感染リスクを回避できな...
【北斗】市町会連合会（大折伸明会長）は１７日、市の２０２１年度予算編...
函館市は１９日、道南での新型コロナウイルス感染者の急増を受け、道に対...
函館市は、市内の飲食店で新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）...
函館市議会は１９日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第４回臨...
◇北斗市 （２４日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時５０分...
◇北斗市 （２４日）▽消費生活相談（総合分庁舎／前１０時）▽第３回北...
【森】町は、来年４月１日採用予定の建築技術者職員１人を随時募集してい...
【札幌】札幌市は２３日、新たに１４０人が新型コロナウイルスに感染した...
【北斗】大野中学校（村上篤校長）で１８日、東京フィルハーモニー交響楽...
【札幌】道は２３日、道検査分で新たに４１人の新型コロナウイルス感染者...
【知内】町教委はこのほど、第３回しりうち未来づくりセミナーをスポーツ...
函館市は２３日、同市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発...
１８９５年創業の老舗企業。菓子製造や薬品などの小売りから始まり後にひ...
バスケットボールの第３７回函館地区高校冬季大会（道バスケットボール協...