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函館市教委はこのほど、市立小中学校の教員らを対象に生徒指導に役立てて...
函館市は１７日、新型コロナウイルスの軽症、無症状者の宿泊療養先として...
【札幌】鈴木直道知事は１７日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染...
【江差】江差税務署は国税の申告と納税や租税教育などの功績が顕著だった...
【厚沢部、乙部、今金】厚沢部町内で納税思想の普及と自主納税体制の確立...
【江差】第５回町議会臨時会が１６日、開かれた。歳入歳出をそれぞれ９８...
函館市は１２日、市役所で今年度の市青少年活動表彰式を開いた。青少年の...
函館市は、第６期障害福祉計画（２０２１～２３年度）の素案をまとめた。...
【江差】桧山振興局農務課と桧山家畜保健衛生所は１１日、桧山管内の養鶏...
渡島総合振興局は９日、函館国際ホテルで、高校１、２年生や一般求職者を...
卓球の高体連函館支部秋季大会兼道高校選抜大会函館支部予選会（道高体連...
丸井今井函館店（本町）は１９日から、水産加工品など道南の特産品を集め...
内外情勢調査会函館支部の１１月懇談会が１８日、ホテル函館ロイヤルで開...
若者の就職活動を支援する「ジョブカフェ・ジョブサロン函館」（函館市梁...
函館市は１８日までに、国が提唱する「新しい生活様式」に基づき、市内飲...
フランス産ワインの新酒「ボージョレ・ヌーボー」の販売が１９日に解禁と...
国の観光需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」の効果もあり観光客の入り込...
新型コロナウイルスの感染が拡大する中、道南の一部の店舗に対する「従業...
【札幌】道は１８日、渡島管内居住の性別、年代非公表の１人と桧山管内居...
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、函館市は１８日、２５日午前１０時...