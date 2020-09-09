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函館市は、介護施設や市立函館病院で新型コロナウイルス感染症対策を強化...
函館市は、臨時休業などの影響で利用者が減少した公共施設の指定管理者へ...
【厚沢部】町議会第３回定例会が８日開会し、会期を１１日までの４日間と...
【北斗】市議会定例会は８日、開会し、会期を１７日までの１０日間と決め...
【七飯】第３回七飯町議会定例会が８日開会し、会期を２４日までの１７日...
【松前】町議会第３回定例会は８日、本会議を再開。昨年度各会計決算６件...
【松前】町議会第３回定例会は７日、会期を１１日までの５日間と決めた後...
【北斗】第３回市議会定例会は８日、開会する。会期は１７日までの１０日...
【福島】町は「新しい生活様式」の定着のため、感染症対策をプリントした...
６日で胆振東部地震の発生から２年を迎える中、新型コロナウイルスの感染...
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道は８日、新型コロナウイルス感染症で軽症、無症状者の宿泊療養先として...
函館西高校（佐藤裕之校長）は８日、同校で課題研究発表会を開き、３年生...
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【札幌】後志管内寿都町が原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）...
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、函館市は、道内唯一の国指定文化財...
バドミントンの第７２回函館地区選手権大会兼佐々木俊雄杯争奪大会（函館...
中学硬式野球の第２９回秋季北海道リーグ（日本少年野球連盟北海道支部主...
今シーズン、９人の日本人野球選手が米メジャーリーグで奮闘中だ。１９６...
【七飯】北海道大沼国際交流協会は１０月４日、和太鼓朗読劇「石川啄木記...