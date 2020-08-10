函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • ８月プレゼント
    映画鑑賞券
  • 新コンテンツ
    DONAN RESEARCH
  • 豪雨災害
    義援金受け付け中
  • 特集
    コロナ禍に思う
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    政治・行政

    政治・行政 記事一覧へ

    最新記事

    渡島地方はまなす杯

    [ 野球 ]

    　渡島地方はまなす杯争奪野球大会（７月２４日、８月２日）...

    渡島地方はまなす杯
    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    函本だより／携帯電話に厚労省かたる架空請求メール

    函本だより／携帯電話に厚労省かたる架空請求メール

    函本だより／北斗市七重浜で浴室のぞき

    函本だより／北斗市七重浜で浴室のぞき

    函館地区社会人サッカーリーグ３、４部

    函館地区社会人サッカーリーグ３、４部

    渡島地方はまなす杯

    渡島地方はまなす杯

    遺愛・大越が女子走り幅跳び道南高校新　陸上道南選手権

    遺愛・大越が女子走り幅跳び道南高校新　陸上道南選手権

    原水爆禁止七飯地区協議会が街頭運動　核兵器廃絶など訴え

    原水爆禁止七飯地区協議会が街頭運動　核兵器廃絶など訴え

    おしま食堂１１日オープン　お薦めは「海鮮汁焼きそば」

    おしま食堂１１日オープン　お薦めは「海鮮汁焼きそば」

    函館出身の紫竹康太さん　蔦屋書店でバレエライブ披露

    函館出身の紫竹康太さん　蔦屋書店でバレエライブ披露

    渡辺熊四郎の創作紙芝居製作　郷土資料館

    渡辺熊四郎の創作紙芝居製作　郷土資料館

    肝炎ウイルス検診の受診を　６月分受診率４％　函館市

    肝炎ウイルス検診の受診を　６月分受診率４％　函館市

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    8月10日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    8月10日のイベント情報

    2020年8月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト

    ハコラク