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函館市内でイカ以外の製造に取り組む水産加工業者が増えている。設備投資...
渡島総合振興局は２８日、新型コロナウイルスの影響で需要が落ち込む道産...
【鹿部】第３回鹿部町議会臨時会が２８日、開かれた。歳入歳出にそれぞれ...
【森】第１回森町議会７月会議が２８日、開かれた。歳入歳出にそれぞれ７...
【北斗】市は学校の夏休みに合わせて、８月７日から市内在住の中学生以下...
函館市は、交通事業者と連携した観光プロモーションを展開する。陸・海・...
【厚沢部】第３回厚沢部町議会臨時会が２７日、開かれた。新型コロナウイ...
【七飯】町は、国が新型コロナウイルス対策で一律１０万円を支給した特別...
渡島総合振興局は、２０２０年上期（１～６月）の一般旅券（パスポート）...
【厚沢部】町は２２日、２７日開会予定の第３回厚沢部町議会臨時会に提出...
女子軟式野球の第２２回秋季北海道大会兼第３１回全日本選手権大会道予選...
陸上の道南記録会第２戦（道南陸上競技協会主催）が２６日、千代台公園陸...
台湾で販路拠点を開設し継続的な販売力強化を支援する経済産業省の事業へ...
函館市文化・スポーツ振興財団は、８月３～５日に 開く今年度の市北方民...
函館市内でイカ以外の製造に取り組む水産加工業者が増えている。設備投資...
函館市陣川町の「Ｂｌｕｅ Ｂｅｒｒｙ Ｆａｒｍ ＨＯＮＤＡ」（本田利...
○…市立函館保健所（山田隆良所長）はこのほど、今年度の献血推進功労者...
「国際信号旗（ＵＷ）の掲揚を通じ、海洋都市・函館を全世界に発信したい...
今から７年前、２０１３年の本紙元日号の１面トップを飾ったのが、厚沢部...
函館市教委は２８日、中島小学校（高間猛校長）で、同日に提供した給食の...