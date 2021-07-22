この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
１３日に札幌市で開かれた北海道理容美容学生技術大会（北海道地区理容師...
道教育大附属特別支援学校（青山真二校長、児童生徒５９人）でこのほど、...
【森】町教育水準向上対策協議会社会教育部が主催する「ふれあい体験教室...
【北斗】北斗石別小学校（齋藤政洋校長、児童１１人）はこのほど、同校に...
【江差】道建築士会桧山支部（佐藤久支部長）などで構成する桧山景観プラ...
函館市内の小中学校や義務教育学校で２０日、１学期の終業式が行われた。...
【北斗】大野農業高校（野村博之校長）でこのほど、全校交通安全集会が開...
【松前】松城小学校（岩井栄一校長、児童１０７人）の３年生１５人がこの...
道立函館高等技術専門学院（藤島克己学院長）は１４日、同学院で見学会を...
【北斗】函館大谷大学附属大野幼稚園の年長組園児４５人がこのほど、大野...
函館市文学館の中庭テラスでこのほど、函館朗読奉仕会ピッコロによる読み...
道教委は１３日、道南うみ街信用金庫（本店・江差町、藤谷直久理事長）と...
集まった人たち同士で会話を楽しむ傾聴カフェ「お話聴きますカフェ」が２...
南茅部高校（藤井浩之校長）で２０日、２年生９人によるインターンシップ...
【松前】建設業の菅原組（函館市、菅原修社長）は１５日、道の駅北前船松...
【上ノ国】上ノ国町観光振興公社は２４日午前１０時から、道の駅上ノ国も...
【北斗】コロナ禍で活動を一時休止していた「北斗浜分太鼓」が、６月２５...
◇北斗市（２５日）▽おはなし会（市立図書館本館／前１０時半） （２...
◇長万部町（２６日）▽健康教室（大浜振興会館（大浜）／前１０時） ...