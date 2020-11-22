函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 採用情報
    函館新聞社
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    教育

    教育 記事一覧へ

    最新記事

    【速報】旭川で４０人感染

    [ 社会 ]

    　【旭川】旭川市は２２日、新たに４０人が新型コロナウイルスに感染したと...

    【速報】旭川で４０人感染

    休日当番医１１月２３日

    [ 休日当番医 ]

    　◇函館・北斗・七飯（午前１０時―午後４時）　【小　児　科】かみいそこ...

    休日当番医１１月２３日
    最新記事一覧へ
    休日当番医
    渡島・檜山管内
    休日当番医１１月２３日
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    ＪＡＬ函館―丘珠間１往復２便欠航

    ＪＡＬ函館―丘珠間１往復２便欠航

    男爵ラウンジで２３日まで「秋のちょこっとフェス」

    男爵ラウンジで２３日まで「秋のちょこっとフェス」

    【速報】旭川で４０人感染

    【速報】旭川で４０人感染

    九艘川公園を心地よい場に　江差で魅力化プロジェクトＷＳ、剪定や飾り付けに汗

    九艘川公園を心地よい場に　江差で魅力化プロジェクトＷＳ、剪定や飾り付けに汗

    大農高尾坪さん、「頑張る児童生徒」表彰受賞

    大農高尾坪さん、「頑張る児童生徒」表彰受賞

    息の合った演技披露　松前高１年生が「江良杵振舞」体験

    息の合った演技披露　松前高１年生が「江良杵振舞」体験

    働く意義、やりがいを学ぶ　福島中、講師招きキャリア学習

    働く意義、やりがいを学ぶ　福島中、講師招きキャリア学習

    【速報】渡島で１人感染　函館は発表なし

    【速報】渡島で１人感染　函館は発表なし

    クマ目撃情報（松前）

    クマ目撃情報（松前）

    男子八雲、亀田、女子深堀、七飯が先勝

    男子八雲、亀田、女子深堀、七飯が先勝

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    11月22日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    11月22日のイベント情報

    2020年11月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト

    ハコラク