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ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）は２１日、函館白百合学...
函館大谷短大（福島憲成学長）のコミュニティ総合学科は１８日、「地域活...
函館赤川中学校（小林徹也校長）はこのほど、同校でキャリア教育講演会を...
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【旭川】旭川市は２２日、新たに４０人が新型コロナウイルスに感染したと...
【江差】町中歌町の九艘川（くそうがわ）公園を町民とともにリノベーショ...
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【福島】福島中学校（岩田学校長、生徒５７人）はこのほど、新型コロナウ...
◇函館・北斗・七飯（午前１０時―午後４時） 【小 児 科】かみいそこ...
【札幌、小樽】道と札幌市、小樽市は２２日、新型コロナウイルス感染者数...