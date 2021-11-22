函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

はこしんフォトサービス

この記事の関連写真を購入できます。

    イベント・セミナー

    椴法華海鮮まつりにぎわう

    [ イベント・セミナー ]

    　函館市椴法華地区の秋の恒例イベント「椴法華海鮮まつり」（実行委主催）...

    椴法華海鮮まつりにぎわう

    北方民族資料館で館内ツアー

    [ イベント・セミナー ]

    　函館市文化・スポーツ振興財団はこのほど、函館市北方民族資料館（末広町...

    北方民族資料館で館内ツアー

    来月７日に道南課題解決セミナー

    [ イベント・セミナー ]

    　道農政事務所函館地域拠点（函館市新川町）は、１２月７日午後１時半から...

    来月７日に道南課題解決セミナー
    イベント・セミナー 記事一覧へ

    最新記事

    休日当番医１１月２３日

    [ 休日当番医 ]

    　◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 　【内科・小児科】中川内科...

    休日当番医１１月２３日

    函館―大間間の１往復２便欠航

    [ 社会 ]

    　津軽海峡フェリーは２２日、海上荒天のため、函館―大間間の１往復２便を...

    函館―大間間の１往復２便欠航
    最新記事一覧へ
    休日当番医
    渡島・檜山管内
    休日当番医１１月２３日
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    きょうの人生指針／誕生月占い

    最新ニュース

    １１月２３日（火）のおくやみ

    １１月２３日（火）のおくやみ

    江差の豊富な文化知って　蔦屋書店で２３日までイベント

    江差の豊富な文化知って　蔦屋書店で２３日までイベント

    自宅に火をつけた男の裁判員裁判、被告に有罪判決

    自宅に火をつけた男の裁判員裁判、被告に有罪判決

    上ノ国全員協議会　ワクチン追加接種は３月中旬以降で検討

    上ノ国全員協議会　ワクチン追加接種は３月中旬以降で検討

    福島町議会経済福祉委　町社協への補助金、来年度も増額へ

    福島町議会経済福祉委　町社協への補助金、来年度も増額へ

    上ノ国高校で工藤町長が講演　町の課題考える

    上ノ国高校で工藤町長が講演　町の課題考える

    茅部栗物語を絵本に　森町の中高生が制作進める

    茅部栗物語を絵本に　森町の中高生が制作進める

    「インバウンド戻るまで忍耐」　前ＪＮＴＯ理事長・松山氏講演

    「インバウンド戻るまで忍耐」　前ＪＮＴＯ理事長・松山氏講演

    函館―大間間の１往復２便欠航

    函館―大間間の１往復２便欠航

    【速報】道内で６人感染

    【速報】道内で６人感染

    最新動画

    ＰＲＯＤＵＣＴ　ＨＩＳＴＯＲＹ／『白い半熟スイートポテト』カドウフーズ

    ガトー・アンティーク／シンプルで食べやすいケーキを

    イエローウィン／まつ毛パーマとネイルのサロン

    こっしーのおみせ／居心地の良い癒やしの場所に

    ｇｙｏｇｙｏ／水産物卸売業者直営店の刺身定食

    動画一覧
    道南リサーチ
    周年特集バナー
    周年特集バナー

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    11月22日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    11月22日のイベント情報

    2021年11月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト