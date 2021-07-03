この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
市立函館博物館（青柳町、函館公園内）で２６日、今年度の企画展「大船・...
函館市末広町のゲストハウス「ＳＭＡＬＬ ＴＯＷＮ ＨＯＳＴＥＬ（スモ...
社会福祉法人侑愛会函館青年寮通所部と新生園の作品展第２回「ゆうあい夢...
日本ピアノ調律師協会北海道支部長、ピアノワークス（札幌）代表の川岸秀...
【木古内】きこない咸臨丸まつり２０２１実行委（北島孝雄会長）は、８月...
函館朝市ひろば２階ホールで２２日、介護予防を学ぶ「おでリハ定期開催」...
函館市縄文文化交流センターと臼尻漁港で１９日、縄文体験講座「海釣り体...
【七飯】函館七飯ゴンドラでこのほど、「森林浴・ノルディックウオーキン...
函館市縄文文化交流センター（臼尻町）で１２日、縄文体験講座「鹿角で釣...
函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダテ内）が企画した「...
【七飯】七飯町で３日、新型コロナウイルスワクチンの集団接種が始まった...
建築用塗料の製造、販売を手掛ける「日本ペイント」（東京）が全国各地で...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【小 児 科】五稜郭ファ...
【札幌】道や札幌市は３日、新たな新型コロナウイルス感染者数などを発表...
市立函館保健所は３日、函館市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感染...
第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選第５日（７月３...
第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選第５日（７月３...
函大谷初回７点 函大谷は、初回先頭の蔭浦大の四球、佐々木の犠打で１死...