函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • 特集
    私の３月１１日
  • 採用情報
    函館新聞社

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

はこしんフォトサービス

この記事の関連写真を購入できます。

    イベント・セミナー

    イベント・セミナー 記事一覧へ

    最新記事

    休日当番医２月２８日

    [ 休日当番医 ]

    　◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 　【小　児　科】石崎小児科...

    休日当番医２月２８日
    最新記事一覧へ
    休日当番医
    渡島・檜山管内
    休日当番医２月２８日
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    夜のスキー場が幻想的に　初のたいまつ聖火パフォーマンス

    夜のスキー場が幻想的に　初のたいまつ聖火パフォーマンス

    ２月２８日（日）のおくやみ

    ２月２８日（日）のおくやみ

    保育士に関心高める　福祉マンパワー活用講習会

    保育士に関心高める　福祉マンパワー活用講習会

    ２０人の自衛隊入隊祝う　函館で激励会

    ２０人の自衛隊入隊祝う　函館で激励会

    遺愛高にＤプリンセス関係者から卒業にあてた動画届く

    遺愛高にＤプリンセス関係者から卒業にあてた動画届く

    【速報】道内で４３人感染、渡島、桧山はゼロ

    【速報】道内で４３人感染、渡島、桧山はゼロ

    函館のコロナ新規感染者、５日連続ゼロ

    函館のコロナ新規感染者、５日連続ゼロ

    私の３月１１日㊶／「記憶伝える機会を」函館市石川町、桑村那央さん（３３）

    私の３月１１日㊶／「記憶伝える機会を」函館市石川町、桑村那央さん（３３）

    函館出身機動救難士重金さん　１００キロ行軍を完遂

    函館出身機動救難士重金さん　１００キロ行軍を完遂

    ブドウ育てた大農高３年生に贈り物　１日から販売のワイン

    ブドウ育てた大農高３年生に贈り物　１日から販売のワイン

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    2月27日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    2月27日のイベント情報

    2021年2月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト

    ハコラク