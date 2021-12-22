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【北斗】美ケ丘敬楽荘生きがいデイサービス（向野２）は２１日、同所でク...
函館市社会福祉協議会・市福祉人材バンクはこのほど、市亀田交流プラザで...
２０１４年から道南初の介助犬として活動している「ホビット」（雄、１０...
函館地方社会保障推進協議会（岩瀬英雄会長）は３日、函館市に対し、高齢...
三省堂書店函館営業所川原店（函館市川原町４）で「障がい者理解促進ブッ...
【北斗】生命保険協会函館協会（会長・北村太日本生命保険函館支社長）は...
函館市内で放課後等デイサービスや就労継続支援Ｂ型事業所などを展開する...
市民後見人候補登録者が実務的な技能を習得するフォローアップ研修が２、...
函館市亀田交流プラザ（美原１）は函館視覚障害者福祉協議会（函視協、島...
ＮＰＯ法人日本障害者・高齢者生活支援機構（田中慎一理事長）は、スポー...
函館市は２３日から、高齢者や低所得者に暖房用燃料費の一部を支給する「...
【七飯】函館七飯スノーパーク（町東大沼）が２２日、仮オープンした。小...
【江差】江差保健所は２２日、管内にＡ群溶血性レンサ球菌咽頭炎警報を発...
【北斗】第６回市議会臨時会が２２日、開かれた。子育て世帯への臨時特別...
【鹿部】今夏の東京五輪野球の金メダリストで、鹿部町出身の伊藤大海投手...
【知内】第５回町議会臨時会が２２日開かれた。子育て世帯への臨時特別給...
七飯町大沼の釣り堀ではワカサギ釣りが始まり、寒さが本格化...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連が１１日、下海岸方面の漁港へ入釣し...