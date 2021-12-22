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函館地方社会保障推進協議会（岩瀬英雄会長）は３日、函館市に対し、高齢...
三省堂書店函館営業所川原店（函館市川原町４）で「障がい者理解促進ブッ...
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函館市亀田交流プラザ（美原１）は函館視覚障害者福祉協議会（函視協、島...
ＮＰＯ法人日本障害者・高齢者生活支援機構（田中慎一理事長）は、スポー...
医療・介護・福祉の仕事を発信するイベント「未来づくりマルシェ」（函館...
ハートランドフェリーは２２日、低気圧による海上荒天のため、江差―奥尻...
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バスケットボールの函館地区高校新人大会（道バスケットボール協会主催）...
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