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車いすバスケットボールチーム「ハダーズ函館元町ライオンズＷＢＣ」と函...
就労継続支援Ａ型事業所アリスソリューション函館（函館市新川町、中村守...
渡島総合振興局は３日、障害者の社会参加を推進する「イエローリボン運動...
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段階的な日常回復につなげる「ウィズコロナ」に向けた対応について、函館...
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１０月に苫小牧市などで開かれた少年野球の北海道学童軟式野球都市対抗戦...
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道は、２５日を「北海道犯罪被害を考える日」と定め、犯罪被害者のための...
函館市東山２の生花店「フラワーハウスまえだ」（前田貫代表）は、店舗前...
函館市内を中心に活動するアマチュア落語家の四葉亭一文無さんがこのほど...