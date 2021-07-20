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函館市共同募金委員会は２０２１年版の寄付金付きピンバッジを作製した。...
障害者やひきこもりの当事者を対象に農福連携事業に取り組むＮＰＯ法人「...
【木古内】町社会福祉協議会（工藤嗣美会長）に１２日、新たに車いす対応...
函館市地域包括支援センター運営協議会（齋藤征人会長）の今年度第１回会...
函館市社会福祉協議会（市社協）は６月２９日、理事会を開き、任期満了に...
函館市は７月１日から、生活困窮世帯向けに厚生労働省が新設した「新型コ...
建物清掃に特化した就労移行支援事業所「ＷｉＳｈ（ウイッシュ）」（函館...
北海道コカ・コーラボトリング（札幌市、佐々木康行社長）は２１日から、...
函館視覚障害者福祉協議会の理事長、島信一朗さん（５１）がこのほど、自...
【知内】開湯８００年。道内最古の温泉として知られる「知内温泉旅館」（...
市立函館保健所は２０日、函館市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感...
【七飯】函館七飯ゴンドラは２５日午前１０時半から、山頂にある「ピーク...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）は、このほど、地区内の高齢者独居...
江差保健所は２０日、同保健所管内に食中毒警報を発令した。最高気温２８...
【江差】北海道江差観光みらい機構は、昨年１月の第３種旅行業者として登...
函館市南茅部地区で２０日、上品で澄んだだしが取れる天然マコンブの今季...
第１０３回全国高校野球選手権大会南北海道大会第４日（７月２０日）札幌円...
フリッパーズ・ギターは１９９０年代前半の音楽好きなら誰もが知るユニッ...
多彩な草花が自生する函館山（３３４メートル）では、今年度も草花の根か...
東京五輪に出場するカナダバドミントン選手団が函館市での事前合宿を終了...