函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    福祉

    木古内社協に福祉車両届く

    [ 福祉 ]

    　【木古内】町社会福祉協議会（工藤嗣美会長）に１２日、新たに車いす対応...

    木古内社協に福祉車両届く

    知内温泉が入浴剤を施設に提供

    [ 福祉 ]

    　【知内】開湯８００年。道内最古の温泉として知られる「知内温泉旅館」（...

    知内温泉が入浴剤を施設に提供
    福祉 記事一覧へ

    最新記事

    函館市内で２人新規感染

    [ 社会 ]

    　市立函館保健所は２０日、函館市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感...

    函館市内で２人新規感染

    札苅町内会、声掛け訪問

    [ 福祉 ]

    　【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）は、このほど、地区内の高齢者独居...

    札苅町内会、声掛け訪問

    江差保健所で食中毒警報

    [ 社会 ]

    　江差保健所は２０日、同保健所管内に食中毒警報を発令した。最高気温２８...

    江差保健所で食中毒警報

    臥牛山７月２０日・汚点また一つ

    [ 臥牛山 ]

    　フリッパーズ・ギターは１９９０年代前半の音楽好きなら誰もが知るユニッ...

    臥牛山７月２０日・汚点また一つ
    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    函館市内で２人新規感染

    函館市内で２人新規感染

    七飯ゴンドラでＤＪイベント初開催　２５日午前１０時半から

    七飯ゴンドラでＤＪイベント初開催　２５日午前１０時半から

    札苅町内会、声掛け訪問

    札苅町内会、声掛け訪問

    江差保健所で食中毒警報

    江差保健所で食中毒警報

    江差のみらい機構が自社企画ツアーを発売　締切迫る

    江差のみらい機構が自社企画ツアーを発売　締切迫る

    天然マコンブ初水揚げ　１日のみ採取　南茅部

    天然マコンブ初水揚げ　１日のみ採取　南茅部

    【イニング速報・高校野球南北海道大会】函大有斗ー札幌国際情報

    【イニング速報・高校野球南北海道大会】函大有斗ー札幌国際情報

    函館山で盗掘・切取被害後を絶たず　植物守ろうキャンペーン

    函館山で盗掘・切取被害後を絶たず　植物守ろうキャンペーン

    カナダバドミントン選手団が函館合宿を終え東京へ出発

    カナダバドミントン選手団が函館合宿を終え東京へ出発

    函館市でワクチン誤接種　６人に生理食塩水

    函館市でワクチン誤接種　６人に生理食塩水

    最新動画

    パティスリー　メゾン　フジヤ　ハコダテジャパン／

    居酒屋飛昇／気軽に寄れる刺身がおいしい店

    たこ焼バミューズン／ソース不要のオリジナルの味

    元祖らーめんひらき家分店／飲みの締めにぴったりの一杯を

    老舗味めぐり／太田かまぼこ

    動画一覧

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    7月20日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    7月20日のイベント情報

    2021年7月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト

    ハコラク8月号