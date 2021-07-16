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函館市地域包括支援センター運営協議会（齋藤征人会長）の今年度第１回会...
函館市社会福祉協議会（市社協）は６月２９日、理事会を開き、任期満了に...
函館市は７月１日から、生活困窮世帯向けに厚生労働省が新設した「新型コ...
建物清掃に特化した就労移行支援事業所「ＷｉＳｈ（ウイッシュ）」（函館...
北海道コカ・コーラボトリング（札幌市、佐々木康行社長）は２１日から、...
函館視覚障害者福祉協議会の理事長、島信一朗さん（５１）がこのほど、自...
【知内】開湯８００年。道内最古の温泉として知られる「知内温泉旅館」（...
函館市社会福祉協議会（大槻寅男会長）が開設する同市神山町地区老人花園...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、今年度の「函館市内各種相談機関一覧...
【木古内】町共同募金委員会（大澤富士子会長）はこのほど、初のデザイン...
市立函館、渡島、江差、八雲の各保健所は１６日、管内に食中毒警報を発令...
【北斗】北斗茂辺地小中学校（星野みさお校長、児童１０人、生徒１５人）...
江差、八雲両保健所は１６日、各管内に食中毒警報を発令した。最高気温２...
【木古内】町社会福祉協議会（工藤嗣美会長）に１２日、新たに車いす対応...
【江差】町は１５日の町議会全員協議会で、新型コロナウイルス感染症対応...
【八雲】八雲保健所は１６日午前１０時、今年最初の食中毒警報を発令した...
東京五輪の陸上男子走り幅跳びに出場する函大付属有斗高校卒の城山正太郎...
工藤市長は１５日の定例記者会見で、首都圏を中心に新型コロナウイルス感...
函館市西部地区の再整備事業で実施団体を担う第三セクターの設立に関する...
函館市は１５日、市内の新型コロナウイルスワクチンの接種状況と今後の見...