この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
社会福祉法人函館恵愛会（函館、佐古一夫理事長）が運営する「クレドホテ...
【北斗】車いす利用者を送迎する福祉車両の安全運転講習会がこのほど、飯...
特別養護老人ホーム潮寿荘（函館市釜谷町、柏原美之施設長）で２０日、恒...
函館市社会福祉協議会はこのほど、津軽海峡フェリーの職員を対象にノーマ...
【七飯】社会福祉法人七飯有隣会（横田有一理事長）後援会はこのほど、社...
就労移行支援事業所障害福祉サービスほっぷ（中川愛子管理者）がこのほど...
函館市身体障害者福祉団体連合会（佐藤秀臣会長）は７日、市総合福祉セン...
ＮＰＯ法人ナルク函館はまなす（阿部功代表）は大同生命厚生事業団（大阪...
第一生命保険函館支社美原営業オフィスは７日、母子生活支援施設函館高砂...
函館朝市ひろばで６日、地域住民の買い物や健康づくりを支援する「おでか...
〇…札幌市東区の「俺のラーメンこうた」の期間限定店が３日、ポールスタ...
函館市は２日、２０２０年市文化賞の贈呈式をフォーポイントバイシェラト...
第一生命保険函館支社五稜郭営業オフィス（函館市本町）は、冬を前に児童...
北海道警察（関...
プログラミングのスキルを測定・認証する「ジュニア・プログラミング検定...
函館白百合幼稚園（堀内延子園長）の園児２７人とその保護者らが１０月２...
【函館、鹿部、七飯】函館市湯川町１のホテル「湯元 啄木亭」では、鹿部...
日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証・生活サポートセンターは７日...
函館碧血会役員で郷土史家の木村裕俊さんの「ある巡査の書簡から 土方歳...
新型コロナウイルスに翻弄され、いまだ世界中がコロナ禍の中にある今年も...