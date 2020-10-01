この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
函館市内で福祉用具事業や障害児支援を行う放課後デイサービスなどを展開...
函館市社会福祉協議会はこのほど、花びしホテルで今年度の「家族介護者交...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）は、敬老の日に合わせて１９～２１...
ＮＰＯ法人地域支援グループくりの木（函館市美原５、内藤厚子代表）は１...
函館近郊の情報を掲載するフリーペーパーを発行する「青いぽすと」（加藤...
日本航空（ＪＡＬ）函館空港所は１６日、グループホームこんはこだて（時...
函館市社会福祉協議会は１１日、今年度のノーマライゼーション推進事業と...
函館市福祉人材バンクは１２日、フォーポイントバイシェラトン函館で今年...
社会福祉法人函館光智会（林崎光弘理事長）が、今年度の道社会貢献賞（社...
【北斗】押上自治会と市社会福祉協議会（市社協）、高齢者施設を運営する...
函館特産のイカを堪能できる「函館いか祭り」（実行委主催）が３日、はこ...
〇…札幌市白石区の「麺屋 樹（ＩＴＳＵＫＩ）」の期間限定店が１日、ポ...
函館市は、戸井、恵山、椴法華、南茅部の旧４町村の観光振興に本腰を入れ...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大に際して国や道、市が導入した支援...
国内観光の需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏトラベルキャンペーン」に１日、東京都...
【北斗】ＪＡ新はこだて（輪島桂組合長）は９月３０日、市村内の函館育ち...
【八雲】バスケットボールのＵ－１５選手権大会函館地区大会（北海道バス...
丸井今井函館店で９月３０日、道産食材をテーマにした販売会「食絶景北海...
函館近郊で自社発行のフリーペーパーやチラシのポスティング業務を担う「...
函館市公民館は４日午前１０時から、頭の体操と軽体操を組み合わせて心身...