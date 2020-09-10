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函館市社会福祉協議会は４日、函館市総合福祉センターで、介護施設などで...
【木古内】６５歳以上の高齢者を訪問し花を贈る、町の「声掛け世帯への花...
第５６回函館市老人福祉大会（函館市老人クラブ連合会主催、函館市社会福...
函館市成年後見センターは２７日、市総合福祉センターで今年度の法人後見...
【木古内】町は、２０２１年４月に開設予定の「木古内町小規模多機能型居...
高齢者の生活支援や介護予防の活動に取り組む市民ボランティア「くらしの...
日本終活協会（函館市富岡町２、打田智明理事長）は８月、「身元保証・生...
函館市社会福祉協議会（市社協）は９月１１日、ノーマライゼーション推進...
【木古内】町共同募金委員会（大澤富士子会長）はこのほど、今年度の赤い...
就労継続支援Ｂ型事業所を運営するＮＰＯ法人「千蛍社」（函館市美原１、...
【札幌】道と札幌市は１０日、新型コロナウイルスに感染した道内の９０代...
【北斗】押上自治会と市社会福祉協議会（市社協）、高齢者施設を運営する...
道教育大附属特別支援学校（紀藤典夫校長）で、魅力あるキャンパスづくり...
第７３回秋季北海道高校野球大会函館支部予選は１０日、オーシャンスタジア...
昭和７（１９３２）年に函館市相生町（現・元町）で創業した老舗の印章業...
第７３回秋季北海道高校野球大会函館支部予選第１日（９月１０日） オーシ...
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フォーポイントバイシェラトン函館（上谷智雄総支配人）で５日、熱々の飲...
電源開発（東京）が、北海道と本州を結ぶ自社の送電線「北本（きたほん）...
道は、噴火湾北西部海域の３漁協（長万部、八雲町、落部）が、各漁協によ...