この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
日本終活協会（函館市富岡町２、打田智明理事長）は８月、「身元保証・生...
【木古内】町共同募金委員会（大澤富士子会長）はこのほど、今年度の赤い...
就労継続支援Ｂ型事業所を運営するＮＰＯ法人「千蛍社」（函館市美原１、...
【七飯】ＮＰＯ法人ちえのわ（小柄千恵子理事長）は１、２の両日、上藤城...
函館市社会福祉協議会（市社協）は２１日から、函館アリーナ（湯川町１）...
函館市新川町の就労継続支援Ａ型事業所アリスソリューション函館（中村守...
函館市社会福祉協議会（市社協）と生活協同組合コープさっぽろの懇談会が...
函館市地域包括支援センターゆのかわ（佐々木康寛施設長）は１５日、函館...
日本自動車販売協会連合会（自販連）函館支部（河村祥史支部長）は８日、...
【七飯】七飯町社会福祉協議会（伊藤千恵子会長）は、今年も赤い羽根共同...
函館市内の寺院で子どもたちが食を通じて学びを深める活動を進める「函館...
道教育大附属函館中学校（中村吉秀校長）は１８日、ウェブ会議アプリ「Ｚ...
「小さな親切」運動本部（東京）は１８日、毎年地域の清掃活動に取り組ん...
函館工業高校の自然科学部（菊地輝洋部長、部員５人）はこのほど、川原町...
日本海に面した自治体は強風を利用した風力発電に取り組んでいる地域が多...
新型コロナウイルス感染拡大を受けて今年は中止となった「はこだてＦＯＯ...
就職支援サービスを提供する「ジョブカフェ・ジョブサロン函館」（函館市...
脳外傷友の会コロポックル道南支部は２９日午前１０時から、函館市総合福...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で全国の百貨店で開催される北海道物産...
フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町、上谷智雄総支配人）は...