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６５歳以上の高齢者を対象にした函館市４回目の新型コロナウイルスワクチ...
函館市は１７日、２１日午前９時から受け付ける６５歳以上の高齢者を対象...
【北斗】６５歳以上の北斗市民の４１・８％に当たる６００６人が１０日ま...
国立病院機構函館病院（川原町１８、加藤元嗣院長）は５日、６５歳以上の...
渡島総合振興局は、新型コロナウイルスの軽症者や無症状者を受け入れる宿...
函館市は２９日、６５歳以上の高齢者を対象にした新型コロナウイルスワク...
【松前】松前町で２４日、６５歳以上の町民を対象にした新型コロナウイル...
【北斗】市内の高齢者福祉施設で、利用者と職員を対象とした新型コロナウ...
函館市は１９日、６５歳以上の高齢者を対象とした新型コロナウイルスワク...
【江差、厚沢部】江差町は１９日、道立江差高等看護学院体育館を会場とし...
函館市社会福祉協議会（市社協）は、７月１６日午後１時半から市総合福祉...
古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２７日午後１時半から、第...
〇…函館市山の手２の陶芸教室「函館バウハウス工房」（佐藤留利子代表）...
【七飯】町教委や町内の教育関係機関は２１日、７月７日の七夕に各家庭や...
函館市教委は１８日付で、市内小中学校などの修学旅行や宿泊研修について...
北海道に発令されていた新型コロナウイルス緊急事態宣言が解除となった２...
函館市は２１日、今後の新型コロナウイルスワクチンの接種について、７月...
東京五輪の観客について、大会組織委員会や国際オリンピック委員会（ＩＯ...
函館軟野連あさ野球...
函館軟野連たそがれ野球...