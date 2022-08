Autumn on 黄葉 ~秋風を添えて~



ユニセックス古着と韓国テイストの新品レディースアイテムを取り扱う 「9.」 は、バイヤーの“ 好き” と “個性 ” を打ち出したアイテムを展開。「初めて古着に挑戦したい」「レディース新品と古着をMix してファッションを楽しみたい」という人に年齢、性別を問わず 「9.」 らしいスタイルを提案している。この機会に新しい自分を見つけてみては。



NEW ベレー帽3,900円 USED スカーフ3,300円 NEW アクセサリー各1,540円 NEW シャツジャケット5,500円 USED プリントTシャツ6,900円 NEW 2wayバッグ4,500円 NEW ストレッチストレートデニム5,900円 NEW パンプス 5,900円

(ハコラク 2022年9月号掲載)



アパレルショップ 9.

函館市大町3-16 大町改良住宅1F

☎0138‐85‐6962

11:00~19:00

不定休(Instagram参照)

P有り

キャッシュレス決済利用可

Instagram @9._hakodate