復活！！土曜日のシュラスコナイト

塊肉とワインが９０分食べ飲み放題



２Ｆメインダイニングフォーポイントの人気ディナーイベント「シュラスコナイト」が７月１６日までの毎週土曜日に開催中。じっくり焼き上げた串刺しの塊肉（シュラスコ）をスタッフが目の前で豪快にカットして提供する。シュラスコのラインアップは、牛イチボ、牛肩ロース、牛ハツ、豚バラ、合鴨ロース、ウインナー＆チキン＆ポテト、焼きチーズ、焼きパイナップルの計１０種類。ソースやフレーバーソルトが豊富に揃い、好みの食べ方で楽しめる。コースに含まれるワイン（赤・白）とも相性抜群！ウェルカムプレートは「チーズトースト＆トルティーヤ」。ご飯、ホテル特製ブラックカレー、新鮮野菜のサラダ、スープ、デザート、アイス、ソフトドリンクバー、ワインはセルフサービス９０分間食べ飲み放題。料金は男性4,９８０円、女性３,９８０円、小学生１,３００円。

（ハコラク ２０２２年７月号掲載）



フォーポイントバイシェラトン函館

函館市若松町１４-１０

２Ｆ メインダイニングフォーポイント

☎０１３８-２７-８２２０

１７：３０～２１：００（最終入店１９：３０）

無休 禁煙

P有り（地下駐車場・函館市若松町駐車場２時間無料）

キャッシュレス決済利用可

函館市プレミアム商品券利用可



