函館新聞電子版

  • ６月のプレゼント
    映画鑑賞券
  • 延期のお知らせ
    函館港花火大会
  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • コロナウイルス
    感染、病床状況

美食倶楽部／フォーポイントバイシェラトン函館

串刺しの塊肉や野菜（シュラスコ）

ワイン飲み放題付き。生ビールやスパークリングワイン、レモンサワー、ハイボール、焼酎（芋・麦）などの単品ドリンクはすべて３５０円と特別価格で提供している。

内観

    　復活！！土曜日のシュラスコナイト
    　塊肉とワインが９０分食べ飲み放題

    　２Ｆメインダイニングフォーポイントの人気ディナーイベント「シュラスコナイト」が７月１６日までの毎週土曜日に開催中。じっくり焼き上げた串刺しの塊肉（シュラスコ）をスタッフが目の前で豪快にカットして提供する。シュラスコのラインアップは、牛イチボ、牛肩ロース、牛ハツ、豚バラ、合鴨ロース、ウインナー＆チキン＆ポテト、焼きチーズ、焼きパイナップルの計１０種類。ソースやフレーバーソルトが豊富に揃い、好みの食べ方で楽しめる。コースに含まれるワイン（赤・白）とも相性抜群！ウェルカムプレートは「チーズトースト＆トルティーヤ」。ご飯、ホテル特製ブラックカレー、新鮮野菜のサラダ、スープ、デザート、アイス、ソフトドリンクバー、ワインはセルフサービス９０分間食べ飲み放題。料金は男性4,９８０円、女性３,９８０円、小学生１,３００円。
    （ハコラク　２０２２年７月号掲載）

    フォーポイントバイシェラトン函館
    函館市若松町１４-１０　
    ２Ｆ メインダイニングフォーポイント
    ☎０１３８-２７-８２２０
    １７：３０～２１：００（最終入店１９：３０）
    無休　禁煙
    P有り（地下駐車場・函館市若松町駐車場２時間無料）
    キャッシュレス決済利用可　
    函館市プレミアム商品券利用可

    Twitter
    Facebook
    LINELINE
    Mail

      企画［PR］

      企画［PR］ 記事一覧へ

      最新記事

      最新記事一覧へ

      トピックス

      スポーツ少年団活動に役立てて　森ＲＣが町に１０万円寄付

      毛利教育長（左）に目録を手渡す平井会長（提供）
      スポーツ少年団活動に役立てて　森ＲＣが町に１０万円寄付
      PR函館新聞電子版の登録月は購読料が無料
      PR函館新聞電子版を申し込むと登録月の購読料が無料。

      注目の動画

      ＰＲＯＤＵＣＴ　ＨＩＳＴＯＲＹ／中西翠香園茶舗　『自家焙煎くき特上焙じ茶』

      ネイルサロン　パルティール／五稜郭公園近くの住宅街に移転

      ユーフォリア　バーバーショップ／癒やしの時間提供したい

      リペアショップビービーエス／リペアショップとカフェ併設

      Ｂｉｊｏｕｘ／フランス菓子「ベニエ」お薦め

      ネクステージ函館北斗店／常時２５０台以上を展示

      老舗味めぐり　１９６６年／クッキングショップ大林

      ｍｃｏｏｋ／軽食とスイーツのテークアウト専門店

      動画一覧へ

      ハコラク 記事一覧へ

      きょうの人生指針／誕生月占い

      最新ニュース

      スポーツ少年団活動に役立てて　森ＲＣが町に１０万円寄付

      スポーツ少年団活動に役立てて　森ＲＣが町に１０万円寄付

      美食倶楽部／フォーポイントバイシェラトン函館

      美食倶楽部／フォーポイントバイシェラトン函館

      ＳＡＬＯＮ　ＦＩＬＥ／Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｒｉｙｒｅａ　中市梨加子さん

      ＳＡＬＯＮ　ＦＩＬＥ／Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｒｉｙｒｅａ　中市梨加子さん

      手塚産業、子ども向けに工事車両試乗体験会

      手塚産業、子ども向けに工事車両試乗体験会

      【写真特集】第６８回北海道高校剣道競技選手権大会（高体連剣道大会）女子団体戦

      【写真特集】第６８回北海道高校剣道競技選手権大会（高体連剣道大会）女子団体戦

      男子個人複で古池・林が準Ｖ、インターハイへ　高体連全道大会・卓球

      男子個人複で古池・林が準Ｖ、インターハイへ　高体連全道大会・卓球

      地元出身石川選手が凱旋　大日本プロレス、７月１４日に函館大会

      地元出身石川選手が凱旋　大日本プロレス、７月１４日に函館大会

      函館勢２人が２位入賞　高体連全道大会・陸上

      函館勢２人が２位入賞　高体連全道大会・陸上

      2022年6月17日の記事へ

      最新記事へ

      アクセスランキング

      1. 七重浜の湯、２１日プレオープン　本オープンは２５日
      2. 函館市小学校で学級閉鎖　新型コロナ
      3. 函館勢２人が２位入賞　高体連全道大会・陸上
      4. 会社員を殴りけが負わせる　傷害容疑で土木業の男を逮捕
      5. 函館国際ホテル、アニメ「ダイナミックコード」とコラボ企画
      6. 第７５回北海道高校陸上競技選手権大会（高体連全道大会）３日目
      7. 【写真特集】第６８回北海道高校剣道競技選手権大会（高体連剣道大会）女子団体戦
      8. 災害、緊急時に役立てて　函館市住宅都市施設公社がハンドブック配布
      9. 男子個人複で古池・林が準Ｖ、インターハイへ　高体連全道大会・卓球
      10. 食べ放題プラン／函館湯の川温泉　海と灯　開業１周年記念　ランチビュッフェ
      今週
      今月

      函館新聞宅配購読お申込み

      お試し（１週間）もございます。

      フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

      はこしんフォトサービス
      はこしんフォトサービス

      掲載された写真を購入できます

      はこしんバックナンバー
      はこしんバックナンバー

      過去3ヵ月以内の函館新聞を購入

      国内外の主要ニュース

      内閣支持５割切る―時事世論調査　物価高対応「評価せず」半数超

      内閣支持５割切る―時事世論調査　物価高対応「評価せず」半数超

      運航会社の事業許可取り消し　知床観光船事故で国交省

      運航会社の事業許可取り消し　知床観光船事故で国交省

      大熊町の復興拠点、３０日に解除　避難指示、原発立地自治体で初

      大熊町の復興拠点、３０日に解除　避難指示、原発立地自治体で初

      食べログ評価下げ「優越地位乱用」独禁法違反で３８４０万円賠償命令

      食べログ評価下げ「優越地位乱用」独禁法違反で３８４０万円賠償命令

      ２５都道府県・１４０選挙区で変更　衆院１０増１０減で区割り審勧告

      ２５都道府県・１４０選挙区で変更　衆院１０増１０減で区割り審勧告

      米、０・７５％大幅利上げ　インフレ抑制へ２７年半ぶり

      米、０・７５％大幅利上げ　インフレ抑制へ２７年半ぶり

      ニュース一覧へ

      ニュース一覧へ

      クローズアップ

      ニュースカレンダー

      長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
      地域ニュース一覧
      函館新聞電子版とは
      函館新聞 電子版 お申込み
      ご購読申し込み月は無料

      電子版 試読申し込み（１週間 無料）

      紙面ビューア

      函館新聞紙面

      6月17日の紙面

      デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

      公式 Facebook
      公式 Twitter

      6月17日のイベント情報

      2022年6月のイベント
      ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

      関連サイト