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フォーポイントバイシェラトン函館（函館市若松町、上谷智雄総支配人）は...
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【厚沢部】新型コロナウイルスの影響を受け、先月１８日に閉店したカフェ...
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水泳の学童記録競技大会（函館水泳協会主催）が８日、函館市民プールで開...
ソフトテニスの第４２回南北海道総合選手権大会（函館ソフトテニス連盟主...
テニスの第２７回遠藤杯夏季道南ジュニア大会（函館テニス協...
函館市の新型コロナウイルスの新規感染者数は、７月３０～８月５日の週は...
貸切電車に乗って夏休みの思い出を作ってもらおうと、函館市企業局交通部...
お盆期間が始まる。例年だと、帰省や観光で交通機関は混雑し、観光地はに...
道南歌人協会（齊藤サダ会長）と青森市短歌連盟（三嶋じゅん子会長）は、...
統合により来春で閉校となる函館石崎小学校（坂井顕也校長）で１０日、「...
はこだて海の教室実行委（菅原雅仁会長）は１０日、はこだてみらい館（若...
社会福祉法人侑愛会函館青年寮通所部と新生園が、６月に函館市芸術ホール...