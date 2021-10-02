この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
全国でスポーツ用品店を展開する「アルペン」（愛知県）は１０月１日、函...
通販サイト「道南地元市場」を運営するロカラ（函館市鍛治１、中川真吾社...
北海道など１９都道府県に発令中の新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言...
函館に特化した事業承継サービスを提供するベンチャー企業「アノニギワイ...
ネッツトヨタ函館駅ＳＩＤＥ（エキサイト）店（工藤寿生店長、函館市海岸...
【鹿部】鹿部町と島根県西ノ島町、同県邑南町、宮崎県都農町の４自治体で...
丸井今井函館店は２２日から、新型コロナウイルス下の生産者を支援する「...
【北斗】市と北斗市商工会は、市内商店などへの支援策として実施している...
【乙部】ＮＰＯ法人ひまわり（倉持篤理事長）が手掛ける、食堂を併設した...
函館堀川郵便局（角田直樹局長）はこのほど、函館赤十字病院（堀川町６、...
【七飯】老舗豆腐メーカーの日乃出食品（町緑町３、工藤英洋社長）は２日...
函館市教委は９月３０日、消毒用アルコールジェル計７６８本（１１０万円...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【内科・小児科】恩村内科...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は２日、函館市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感染...