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テーオーホールディングス（函館市港町３）は２７日に開かれた定時株主総...
函館市がまとめた８月の石油製品小売価格調査によると、１２日時点のレギ...
金製品や宝飾品約５００点を展示販売する「三越の黄金展ＩＮ函館」と「煌...
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新型コロナウイルス感染拡大の影響で全国の百貨店で開催される北海道物産...
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秋の行楽シーズンを迎え、道は「秋のヒグマ注意特別期間」（１０月３１日...
函館市の亀田ゆたか幼稚園（五十嵐重幸園長、園児１４４人）は１１日、函...
ＳＰＣ函館本町開発（布村隆二社長）は１１日、運営するシエスタハコダテ...
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【旭川】旭川市は１１日、同市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感染...
【北斗】市議会産業建設常任委員会（新関一夫委員長）は１１日、本会議の...
【福島】福島町高校の在り方に関する協議会（会長・鳴海清春町長）は１０...
【鹿部】第３回定例町議会は１１日、決算審査特別委員会に付託していた昨...
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