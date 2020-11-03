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【札幌】東日本高速道路（ＮＥＸＣＯ東日本）北海道支社は、リニューアル...
総合建設コンサルタント業のノース技研（函館市昭和３、布村重樹社長）は...
勤労者退職金共済機構建退共北海道支部（札幌、岩田圭剛支部長）は、建設...
ＮＰＯ法人はこだて街なかプロジェクト（山内一男理事長）は２６日、国の...
函館市はこのほど、市内の小学校４３校に計４７台の非接触式体温計を寄付...
昨年１月に閉店したＪＲ函館駅前の老舗百貨店「棒二森屋」跡地の再開発に...
伊藤アスファルト建設（函館市金堀町、伊藤大樹社長）とツバメ工業（八雲...
【松前】東亜建設工業北海道支店（小野寺勇支店長）は８月２７日、地域貢...
【福島】中塚建設（中塚徹郎社長）はこのほど、現場事務所の新型コロナウ...
函館開発建設部は７月３１日、２０１９年度事業を対象に優良な工事や業務...
【札幌】札幌市は３日、新型コロナウイルス患者１人（７０代男性）が死亡...
道は３日、新型コロナウイルス患者１人（８０代女性）が死亡し、新たに１...
【小樽】小樽市は３日、新たに市内の２人が新型コロナウイルスに感染した...
【福島】中塚建設（中塚徹朗社長）の十亀謙太さん（３１）が、今年度の函...
【知内】湯ノ里小学校（古館勉校長、児童１１人）はこのほど、町重内の水...
【乙部】町緑町の乙部小学校（谷口光伸校長）はこのほど、同校で同町の農...
政府は３日付で、２０２０年秋の叙勲受章者を発表した。道南からは１９人...
〇…札幌市東区の「俺のラーメンこうた」の期間限定店が３日、ポールスタ...