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【福井】全国高校総体の自転車は２３日、福井県大野市特設ロードレース・...
米国発祥の新しいスポーツ「カンジャム」を道南でも広めようと、国内初の...
【福井】全国高校総体の自転車は２２日、福井競輪場で男女計１０種目を行...
【福井】全国高校総体（インターハイ）の自転車競技が２２日、福井競輪場...
【福井】全国高校総体の自転車は２１日、福井競輪場で男女計１１種目を行...
【福井】全国高校総体の自転車は２０日、福井競輪場で開幕した。男子ケイ...
２０日から福井県で開かれる全国高校総体（インターハイ）の自転車に函大...
【福井】ボートの第３日は１８日、福井県の県立久々子湖漕艇場で男女３種...
函館けいりんの「函館新聞・オッズパーク杯争奪戦（ＦⅡ）」が１８日、市...
【福井】全国高校総体ボートの第２日は１７日、福井県の県立久々子湖漕艇...
あさ野球（函館軟式野球連盟など主催）のＣクラス決勝が２８日、西桔梗球...
函館市文化・スポーツ振興財団は、９月２５日午前９時から千代台公園で開...
函館市弓道連盟（北山通泰会長）は、１０月から千代台公園弓道場で初心者...
【北斗】スペインでフットボール監督として活躍する日本人コーチを招いた...
全日空（ＡＮＡ）は、新型コロナウイルスの影響に伴う需要動向から、９月...
はこだて国際科学祭（サイエンス・サポート函館主催）が２９日、閉幕した...
東京パラリンピックの車いすラグビー最終日は２９日、国立代々木競技場で...
函館は８月上旬、６日連続の真夏日となり、７日の「立秋」は観測史上最高...
「５年間の努力と頑張りに金メダル」「池崎選手のように頑張りたい」―。...
北海道メンタル評議会は９月１日午後１時半から、函館市総合福祉センター...