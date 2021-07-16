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東京五輪の陸上男子走り幅跳びに出場する函大付属有斗高校卒の城山正太郎...
陸上の男子走り幅跳びで東京五輪出場が内定した函館市出身の城山正太郎選...
道南出身として初の五輪陸上競技に出場が内定した、男子１１０メートル障...
東京五輪代表選考会を兼ねた陸上の日本選手権の最終日が２７日、大阪市の...
道南陸上界初の五輪選手誕生―。城山正太郎、金井大旺の両選手が東京五輪...
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【江差】陸上の第３５回桧山中学校大会（道南陸上競技協会、桧山中体連主...
【写真特集】高体連陸上全道大会最終日（１８日） ...
【室蘭】陸上は１８日、室蘭市の入江運動公園陸上競技場で最終日の競技を...
【室蘭】高体連全道大会の陸上は１７日、室蘭市の入江運動公園陸上競技場...
【七飯】北海道大沼国際交流協会は２５日、大沼国際セミナーハウスで映画...
道南駅伝競走大会実行委（委員長・西川康之函館市戸井支所長）は、１０月...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１６日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は１６日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...
市立函館、渡島、江差、八雲の各保健所は１６日、管内に食中毒警報を発令...
【北斗】北斗茂辺地小中学校（星野みさお校長、児童１０人、生徒１５人）...
江差、八雲両保健所は１６日、各管内に食中毒警報を発令した。最高気温２...
【木古内】町社会福祉協議会（工藤嗣美会長）に１２日、新たに車いす対応...
【江差】町は１５日の町議会全員協議会で、新型コロナウイルス感染症対応...
【八雲】八雲保健所は１６日午前１０時、今年最初の食中毒警報を発令した...