函館新聞電子版

  • コロナウイルス関連
    最新情報
  • ８月プレゼント
    映画鑑賞券
  • 新コンテンツ
    DONAN RESEARCH
  • 豪雨災害
    義援金受け付け中
  • 特集
    コロナ禍に思う
  • クマ出没マップ
    出没マップ

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

はこしんフォトサービス

この記事の関連写真を購入できます。

    陸上

    陸上道南記録会第１戦（女子）

    [ 陸上 ]

    　陸上の道南記録会第１戦（道南陸上競技協会主催）が１８、１９の両日、千...

    陸上道南記録会第１戦（女子）

    陸上・道南記録会第１戦（男子）

    [ 陸上 ]

    　陸上の道南記録会第１戦（道南陸上競技協会主催）が１８～１９日、千代台...

    陸上・道南記録会第１戦（男子）
    陸上 記事一覧へ

    最新記事

    新日本婦人の会函館支部が「平和展」

    [ イベント・セミナー ]

    　１９４５年の終戦から今年で７５年。函館市内・近郊では平和を考える催し...

    新日本婦人の会函館支部が「平和展」

    北斗市内で被爆パネル展　９日まで

    [ イベント・セミナー ]

    　○…北斗市と原水爆禁止北斗協議会が企画した広島、長崎被爆写真パネル展...

    北斗市内で被爆パネル展　９日まで
    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    最新ニュース

    厚生院看護専門学校でオープンキャンパス

    厚生院看護専門学校でオープンキャンパス

    １００男子服部、女子佐藤Ｖ　道南選手権開幕

    １００男子服部、女子佐藤Ｖ　道南選手権開幕

    陸上記録　中学通信・道南小学校大会（男子）

    陸上記録　中学通信・道南小学校大会（男子）

    一般男子は今村・安田Ｖ　ソフトテニス南北海道総合選手権

    一般男子は今村・安田Ｖ　ソフトテニス南北海道総合選手権

    函館ボーイズ快勝で準決勝進出　中学公式野球函館大会開幕

    函館ボーイズ快勝で準決勝進出　中学公式野球函館大会開幕

    竪穴住居のジオラマづくり　縄文文化交流センター

    竪穴住居のジオラマづくり　縄文文化交流センター

    新日本婦人の会函館支部が「平和展」

    新日本婦人の会函館支部が「平和展」

    北斗市内で被爆パネル展　９日まで

    北斗市内で被爆パネル展　９日まで

    Ｎゲージ走る　テーオーで「夏休みちびっこ鉄道フェア」

    Ｎゲージ走る　テーオーで「夏休みちびっこ鉄道フェア」

    道がふるさと魅力再発見キャンペーン開始

    道がふるさと魅力再発見キャンペーン開始

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    8月 9日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    8月 9日のイベント情報

    2020年8月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト

    ハコラク