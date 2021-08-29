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函館軟野連あさ野球...
あさ野球（函館軟式野球連盟など主催）のＡクラス決勝が２４日、西桔梗球...
少年野球の函館市スポーツ少年団新人戦交歓会太陽グループ杯予選会（函館...
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函館軟野連たそがれ野球...
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東京パラリンピックの陸上競技、女子４００メートル（Ｔ４７＝上肢障害）...
毎年１２月の「花薗」につながるラグビーフットボールの第７４回北海道高...
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函館市西部地区再整備事業の実施団体を担う第三セクター「株式会社はこだ...
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函館五稜郭病院（五稜郭町３８、中田智明病院長）は１６日から外来診療を...
函館出身のピアニスト、岡田奏さん（３０）のピアノ・リサイタル（函館市...
函館演劇鑑賞会は９月１日午後６時半から、第３１１回例会として劇団チョ...
【札幌】北方領土返還要求北海道・東北国民大会（実行委主催）が２７日、...
函館視力障害センター（金子一夫所長）は２７日、菜園活動の収穫祭をオン...