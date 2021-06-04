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中学軟式野球の第１７回函館市春季大会がこのほど、根崎球場など５会場で...
函館軟野連あさ野球...
函館軟野連たそがれ野球...
函館軟野連あさ野球...
函新杯朝野球...
函館軟野連たそがれ野球 ...
函館軟野連あさ野球...
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函館市は３日、７日午前９時から受け付ける６５歳以上の高齢者を対象とし...
【森】町は今年度からの新規事業として、町内の自然や観光スポットを紹介...
世界文化遺産登録の正式決定が間近に迫る「北海道・北東北の縄文遺跡群」...
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函館市議会事務局は、２０２０年度に各会派に交付された政務活動費の収支...
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「想像も意図もしなかった状況になった」と言うのは偽らざる心境だろう。...
【北斗】市内の絵画サークル「かとれあ」の絵画展が８日まで、市総合文化...
○…函館市は、求職中の女性を対象にパソコンやビジネスマナーなどが学べ...
道は、道水産業・漁村振興審議会の委員１人を募集している。締め切りは２...