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９月例会（１９日、すずらんの丘パークゴルフ場、函館パークゴルフ協会主...
ぶらっと大会（１５日、すずらんの丘パークゴルフ場、函館パークゴルフ協...
【森】森町老人クラブ連合会が主催する第１５回パークゴルフ大会が９月２...
◇第９回真砂杯（２６日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ①...
◇厚沢部町パークゴルフ協会９月例会（１９日、町多目的交流広場パークゴ...
木曜会・恵山シーサイド大会（１６日、恵山シーサイドパークゴルフ場、木...
毎日会・月曜コンペ（６日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パーク...
ぶらっと大会（８日、すずらんの丘パークゴルフ場、函館パークゴルフ協会...
◇第６回來夢杯（１２日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ①...
ぶらっと大会（１日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パークゴルフ...
◇北斗市（１２日）▽農地相談（総合分庁舎／前９時） （１３日）▽お...
◇七飯町（１３日）▽３歳児健診（保健センター／正午） ◇森町 （１...
【七飯】七飯大沼国際観光コンベンション協会は１日から、道民限定で町内...
◇秋季里口工業杯（３日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ①...
【北斗】田山産業運輸のばん馬競技大会が１０日、北斗市大野輓馬（ばんば...
【札幌、旭川】道や札幌市などは１１日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は１１日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
【厚沢部】町や町内の農家などでつくる「農に生きる推進協議会」と「素敵...
童心に帰り心が華やぐ すべて食べられる〝お花のケーキ〟 イングリッ...
旬のフルーツやクリームが彩る 軽やかなアメリカンワッフル 築50年以...