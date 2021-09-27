この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
◇厚沢部町パークゴルフ協会９月例会（１９日、町多目的交流広場パークゴ...
木曜会・恵山シーサイド大会（１６日、恵山シーサイドパークゴルフ場、木...
ぶらっと大会（８日、すずらんの丘パークゴルフ場、函館パークゴルフ協会...
◇第６回來夢杯（１２日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ①...
ぶらっと大会（１日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パークゴルフ...
函館市老人クラブ連合会（山田富雄会長）の第７回パークゴルフ大会が１５...
◇木曜会・上磯運動公園大会（２日、北斗市運動公園パークゴルフ場） ...
◇２１年度厚沢部町スポーツ協会長杯パークゴルフ大会（５日、町多目的交...
◇木曜会・七飯町大中山大会（９日、七飯町大中山パークゴルフ場） ▽...
第２０回函館市民町交流ＰＧ大会（８月２２日、すずらんの丘公園パークゴ...
【上ノ国】秋の全国交通安全運動（２１～３０日）に合わせ、道警函館方面...
【札幌、旭川】道や札幌市などは２７日、新たな新型コロナウイルス感染者...
市立函館保健所は２７日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が確...
【上ノ国】今年度限りで閉校する滝沢小学校（成田浩一校長、児童６人）は...
皮膚疾患に真摯に取り組む 神奈川県出身で長い間、同県で勤務しておりま...
函館市内で写真フィルムの販売業などを手掛けていた初代社長の秋葉元平さ...
昔ながらの黄色いカレー 代々引き継がれた懐かしの味 かつて江差から函...
渡島食品衛生協会（白石勝士会長）は２６日、函館新都市病院（石川町）で...
函館市松川町会（深瀬晃一会長）は２５日、町会館前で秋の町民の集いを開...
今月５日の国際チャリティー・デーにちなんだ「第６回アフリカの子供たち...