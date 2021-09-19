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◇木曜会・上磯運動公園大会（２日、北斗市運動公園パークゴルフ場） ...
◇２１年度厚沢部町スポーツ協会長杯パークゴルフ大会（５日、町多目的交...
◇木曜会・七飯町大中山大会（９日、七飯町大中山パークゴルフ場） ▽...
第２０回函館市民町交流ＰＧ大会（８月２２日、すずらんの丘公園パークゴ...
毎日会・交流会ペア大会（８月２８日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、...
第３回桔梗高台杯（８日、函館桔梗高台パークゴルフ場、同場主催） ▽...
◇木古内町国民健康保険事業 第２０回木古内町民パークゴルフ大会（８月２...
◇第１回河ちゃんカップ（８月２９日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ...
◇第７回金谷杯（８月２２日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子...
◇第２０回千代の富士杯争奪パークゴルフ大会（２１日、福島町ファミリー...
米大リーグ、エンゼルスの大谷翔平選手が、日本時間２０日の対アスレティ...
函商は３回、野田、豊川の連続内野安打、高橋の犠打敵失で先制。無死二、...
函工は２回、先頭・木村の右翼線二塁打、入口の中前打と敵失で先制し、な...
第７４回秋季北海道高校野球大会函館支部予選第４日は１８日、オーシャン...
ぶらっと大会（１日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パークゴルフ...
「はこだてＨＡＮＡＢＩ２０２１」（函館新聞社、函館青年会議所、北海道...
万代町会（永澤和枝会長）はこのほど、萬年寺や同町会館で防災総合訓練を...
北海道屈指の老舗豆腐メーカーである日乃出食品は１９２９（昭和４）年に...
函館市が昨年７月から導入している無料のごみ分別アプリ「さんあ～る」の...
函館市青年センター（千代台町）は２５日まで、道南で活動する若手アーテ...