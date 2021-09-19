函館新聞電子版

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

球技その他

パークゴルフ記録・桔梗高台杯

[ 球技その他 ]

　第３回桔梗高台杯（８日、函館桔梗高台パークゴルフ場、同場主催） 　▽...

パークゴルフ記録・桔梗高台杯

パークゴルフ結果・木古内町民大会

[ 球技その他 ]

◇木古内町国民健康保険事業　第２０回木古内町民パークゴルフ大会（８月２...

パークゴルフ結果・木古内町民大会

パークゴルフ記録・第７回金谷杯

[ 球技その他 ]

　◇第７回金谷杯（８月２２日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） 　▽男子...

パークゴルフ記録・第７回金谷杯
球技その他 記事一覧へ

最新記事

海峡から／ベーブルースへの挑戦

[ 海峡から ]

　米大リーグ、エンゼルスの大谷翔平選手が、日本時間２０日の対アスレティ...

海峡から／ベーブルースへの挑戦

函商　秋５年ぶりの代決へ

[ 野球 ]

　函商は３回、野田、豊川の連続内野安打、高橋の犠打敵失で先制。無死二、...

函商　秋５年ぶりの代決へ

函工　函商が代表決定戦進出

[ 野球 ]

　第７４回秋季北海道高校野球大会函館支部予選第４日は１８日、オーシャン...

函工　函商が代表決定戦進出

パークゴルフ記録・ぶらっと大会

[ 球技その他 ]

　ぶらっと大会（１日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パークゴルフ...

パークゴルフ記録・ぶらっと大会

万代町会が防災訓練

[ いきいき町会 ]

　万代町会（永澤和枝会長）はこのほど、萬年寺や同町会館で防災総合訓練を...

万代町会が防災訓練
最新記事一覧へ
休日当番医
渡島・檜山管内
休日当番医（９月１９日）
函館新聞電子版とは
函館新聞 電子版 お申込み
ご購読申し込み月は無料

電子版 試読申し込み（１週間 無料）

休刊日のお知らせ

函館新聞宅配購読お申込み

お試し（１週間）もございます。

フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

最新ニュース

函商　秋５年ぶりの代決へ

函商　秋５年ぶりの代決へ

函工　着実加点　７回コールド勝ち

函工　着実加点　７回コールド勝ち

函工　函商が代表決定戦進出

函工　函商が代表決定戦進出

パークゴルフ記録・ぶらっと大会

パークゴルフ記録・ぶらっと大会

秋空に大輪　はこだてＨＡＮＡＢＩ開催

秋空に大輪　はこだてＨＡＮＡＢＩ開催

万代町会が防災訓練

万代町会が防災訓練

こだわり探訪記～ロカラ×北海道のつくり手たち～／日乃出食品代表取締役工藤英洋さん（４７）「大豆のおいしさ届けたい」

こだわり探訪記～ロカラ×北海道のつくり手たち～／日乃出食品代表取締役工藤英洋さん（４７）「大豆のおいしさ届けたい」

函館市のごみ分別アプリ、６４００件超

函館市のごみ分別アプリ、６４００件超

道南の若手アート作品１３０点　青年センターで初の展示会

道南の若手アート作品１３０点　青年センターで初の展示会

亀田八幡宮例祭、コロナ禍で神事のみ

亀田八幡宮例祭、コロナ禍で神事のみ

最新動画

函館ナントカ食堂／じっくり炒めるドライカレー

酒と肴こざる／いろいろな日本酒を楽しんで

ＳｉＢｅｌｌｅｓ／完全予約制のマンツーマン施術

カパーナ　ローサ　カリーナ販売所／旬のスイーツを販売

老舗味めぐり／折内養蜂園

動画一覧
周年特集バナー

ニュースカレンダー

アクセスランキング

アクセスランキング一覧

道南市町村ニュース

長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
地域ニュース一覧

紙面ビューア

函館新聞紙面

9月19日の紙面

デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

公式 Facebook
公式 Twitter

9月19日のイベント情報

2021年9月のイベント
※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

関連サイト