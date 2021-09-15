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毎日会・交流会ペア大会（８月２８日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、...
◇木古内町国民健康保険事業 第２０回木古内町民パークゴルフ大会（８月２...
◇第１回河ちゃんカップ（８月２９日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ...
◇第７回金谷杯（８月２２日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子...
◇第２０回千代の富士杯争奪パークゴルフ大会（２１日、福島町ファミリー...
◇厚沢部町パークゴルフ協会８月例会（２２日、町多目的交流広場パークゴ...
◇木曜会・上磯運動公園大会（１９日、北斗市運動公園パークゴルフ場） ...
◇友愛会８月月例会（８日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ...
◇第８回つぐみ会大会（９日、七飯パークゴルフ場） ▽男子 ①田中幹...
◇木曜会・七飯本町大会（５日、七飯町本町パークゴルフ場） ▽男子 ...
第２０回函館市民町交流ＰＧ大会（８月２２日、すずらんの丘公園パークゴ...
毎日会・交流会ペア大会（８月２８日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、...
テニスの市民ダブルス大会（函館テニス協会主催）がこのほど、千代台公園...
第３日の１４日は、オーシャンスタジアムでＢブロック１回戦２試合を行っ...
知内は初回２死から中村の四球、馬躰の右前打で一、三塁と好機をつくると...
函大有斗は初回、先頭の工藤の中前二塁打、大木の死球、重盗で二、三塁に...
出村ゆかり氏（市政クラブ） コロナ禍で働き方や暮らし方が変化する中、...
道は、今年度の道社会貢献賞生活衛生関係功労者（食品衛生功労者）と食品...
明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は９日、新型コロナウイルス感染...
【北斗】北斗市は１４日、１１月３日に茂辺地川河川敷下流特設会場で開催...