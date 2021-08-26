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◇厚沢部町パークゴルフ協会８月例会（２２日、町多目的交流広場パークゴ...
◇木曜会・上磯運動公園大会（１９日、北斗市運動公園パークゴルフ場） ...
函館けいりんの「函館新聞・オッズパーク杯争奪戦（ＦⅡ）」最終日が２０...
◇友愛会８月月例会（８日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ...
◇第８回つぐみ会大会（９日、七飯パークゴルフ場） ▽男子 ①田中幹...
◇木曜会・七飯本町大会（５日、七飯町本町パークゴルフ場） ▽男子 ...
◇木曜会・七飯町大中山大会（７月２２日、七飯町大中山パークゴルフ場）...
◇友愛ペアマッチ交流大会（７月２５日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場）...
【木古内】町内会連合会親睦交流パークゴルフ大会が２５日、町フォーレス...
◇第７回木古内町長杯争奪パークゴルフ大会（１８日、町パークゴルフ場）...
函館財務事務所（五十嵐俊樹所長）は２５日、今年４～６月期の渡島・桧山...
ＪＡＬ（日本航空）は２６日、函館―丘珠間の１往復２便の乗員繰りがつか...
◇第２０回千代の富士杯争奪パークゴルフ大会（２１日、福島町ファミリー...
◇北斗市 （２８日）▽おはなしひろば（谷川小／前１０時半） （２９...
◇北斗市 （２７日）▽お母さん教室（安産教室）（保健センター／後１時...
第１９回高文連文芸専門部道南支部大会（道高文連道南支部文芸専門部主催...
南茅部高校（藤井浩之校長）の３年生９人が２４日、北大の臼尻水産実験所...
イングリッシュ・キャンプで練習した英語の歌を披露する児童（函館戸井学...
【知内】知内高校（山田延彦校長、生徒１７５人）は、２２日に生徒１人が...
市立函館保健所は２６日、函館市内で新たに２０人が新型コロナウイルスに...