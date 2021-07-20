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◇木曜会・鹿部大会（８日、鹿部町パークゴルフ場） ▽男子 ①樋口譲...
◇木曜会・北斗市茂辺地大会（７月１日・北斗市八郎沼パークゴルフ場） ...
◇木曜会・木古内大会（７月１５日、木古内町パークゴルフ場） ▽男子...
◇第１回米ちゃんカップ（１１日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽...
◇第７回つぐみ会大会（６日、函館市桔梗高台パークゴルフ場） ▽男子...
◇里口工業杯（６月２７日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ...
◇木曜会・北斗市茂辺地大会（６月２４日・北斗市茂辺地パークゴルフ場）...
ぶらっと大会（５月２６日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パーク...
毎日会月曜ミニコンペ（５月３１日・すずらんの丘公園パークゴルフ場） ...
ぶらっと大会（５月１９日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パーク...
函館市内の小中学校や義務教育学校で２０日、１学期の終業式が行われた。...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２０日、新たな新型コロナウイルス...
◇木曜会・鹿部大会（８日、鹿部町パークゴルフ場） ▽男子 ①樋口譲...
◇友愛会７月月例会（１８日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子...
【北斗】大野農業高校（野村博之校長）でこのほど、全校交通安全集会が開...
◆函館市総合保健センター（五稜郭町２３、３２・１５１２） ▽２６日...
【松前】松城小学校（岩井栄一校長、児童１０７人）の３年生１５人がこの...