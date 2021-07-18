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◇木曜会・木古内大会（７月１５日、木古内町パークゴルフ場） ▽男子...
◇第１回米ちゃんカップ（１１日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽...
◇第７回つぐみ会大会（６日、函館市桔梗高台パークゴルフ場） ▽男子...
◇里口工業杯（６月２７日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ...
◇木曜会・北斗市茂辺地大会（６月２４日・北斗市茂辺地パークゴルフ場）...
ぶらっと大会（５月２６日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パーク...
毎日会月曜ミニコンペ（５月３１日・すずらんの丘公園パークゴルフ場） ...
ぶらっと大会（５月１９日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パーク...
第１回男女ペア大会（５月２０日、函館桔梗高台パークゴルフ場、同場主催...
◇木曜会・大中山大会（１０日、七飯町大中山パークゴルフ場） ▽男子...
【森】森高校（藤村学校長、生徒１１２人）は１４、１５の両日、学校祭「...
【七飯】七飯町のＮＰＯ法人「のこたべ」は１７日、はこだて海鮮市場（函...
【厚沢部】地元の秋の味覚を満喫する、今年度の「大収穫感謝祭ｉｎあっさ...
◇木曜会・北斗市茂辺地大会（７月１日・北斗市八郎沼パークゴルフ場） ...
◇木曜会・木古内大会（７月１５日、木古内町パークゴルフ場） ▽男子...
【札幌】ＪＲ北海道によると、１８日午後２時２５分ごろ、ＪＲ千歳線新札...
函館地方気象台は１８日、函館市（美原）で真夏日を観測したと発表した。...
【札幌】道や札幌市などは１８日、新たな新型コロナウイルス感染者数など...
市立函館保健所は１８日、新たに函館市内で４０代女性１人が新型コロナウ...