この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
第１回男女ペア大会（５月２０日、函館桔梗高台パークゴルフ場、同場主催...
◇木曜会・大中山大会（１０日、七飯町大中山パークゴルフ場） ▽男子...
ぶらっと大会（５月１２日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パーク...
５月例会（５月１６日、ずすらんの丘公園パークゴルフ場、函館パークゴル...
◇木曜会・上磯大会（３日・北斗市運動公園パークゴルフ場） ▽男子＝...
◇友愛会５月月例会（１６日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子...
◇毎日会ペア大会（８日・すずらんの丘公園パークゴルフ場） ①浜口和...
◇毎日会・ミニコンペ（１日、すずらんの丘公園パークゴルフ場） ▽男...
◇１５周年開場記念・春季オーナー杯（３日、森町緑の丘友愛パークゴルフ...
◇第４回つぐみ会パークゴルフ大会（４月２０日、ななえ峠室内パークゴル...
弓道は１６～１８日、函館アリーナで個人戦と団体戦を行い、女子団体戦で...
【江差】陸上の第３５回桧山中学校大会（道南陸上競技協会、桧山中体連主...
函館軟野連あさ野球...
ぶらっと大会（５月１９日、すずらんの丘公園パークゴルフ場、函館パーク...
第１回男女ペア大会（５月２０日、函館桔梗高台パークゴルフ場、同場主催...
テニスのダンロップ函館地区予選大会（函館テニス協会主催）がこのほど、...
【七飯】大沼国定公園内の小沼の湖畔で、初夏を代表する「コウホネ」の花...
函館元町ライオンズクラブ（ＬＣ、会員３２人）は１９日、会員や会員が所...
【写真特集】高体連弓道全道大会団体戦（函館アリーナ）...
函館碧血会（北原善通会長）は１９日、函館山のふもとにある戊辰戦争（１...