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◇友愛会５月月例会（１６日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子...
◇毎日会ペア大会（８日・すずらんの丘公園パークゴルフ場） ①浜口和...
◇毎日会・ミニコンペ（１日、すずらんの丘公園パークゴルフ場） ▽男...
◇１５周年開場記念・春季オーナー杯（３日、森町緑の丘友愛パークゴルフ...
◇第４回つぐみ会パークゴルフ大会（４月２０日、ななえ峠室内パークゴル...
【江差】「第１０回追分カード・えさし杯パークゴルフ大会」（追分カード...
第１回桔梗高台杯（２１日、函館桔梗高台パークゴルフ場） ▽男子＝①...
第１回筒井商店杯ＰＧ大会（２３日、伏白稲荷パークゴルフ場） ▽男子...
◇第１回ミステリーペアマッチ大会（２５日、森町緑の丘友愛パークゴルフ...
◇第４回そだね～杯（１８日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子...
◇木曜会・上磯大会（３日・北斗市運動公園パークゴルフ場） ▽男子＝...
【上ノ国】第３回町議会臨時会が９日、開かれた。旧湯ノ岱小学校改修工事...
【上ノ国】多年にわたり国勢調査員を務めた福原一さん（７７）＝町扇石＝...
▽魚は餌が降りてくるのを待っていた！（２日） 最近の毎週は低気圧の影...
フィッシュランド函館西桔梗店の常連が３日、北斗市方面の浜へキス狙いで...
おことわり 矢田釣具店道南釣り情報は休みます ...
５、６日は週末として久しぶりに釣り日和に恵まれ、噴火湾方面では投げ釣...
【江差】医療法人道南勤労者医療協会は、町中歌町の江差診療所に訪問リハ...
【江差】江差保健所は９日、同所管内の保育所でノロウイルスが原因とみら...
【札幌、旭川、小樽】道などは９日、新たな新型コロナウイルス感染者数な...