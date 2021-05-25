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◇毎日会ペア大会（８日・すずらんの丘公園パークゴルフ場） ①浜口和...
◇毎日会・ミニコンペ（１日、すずらんの丘公園パークゴルフ場） ▽男...
◇１５周年開場記念・春季オーナー杯（３日、森町緑の丘友愛パークゴルフ...
◇第４回つぐみ会パークゴルフ大会（４月２０日、ななえ峠室内パークゴル...
【江差】「第１０回追分カード・えさし杯パークゴルフ大会」（追分カード...
第１回桔梗高台杯（２１日、函館桔梗高台パークゴルフ場） ▽男子＝①...
第１回筒井商店杯ＰＧ大会（２３日、伏白稲荷パークゴルフ場） ▽男子...
◇第１回ミステリーペアマッチ大会（２５日、森町緑の丘友愛パークゴルフ...
◇第４回そだね～杯（１８日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子...
ぶらっと大会（１４日、すずらんの丘パークゴルフ場） ▽男子＝①濱口...
国立天文台などによると、満月が地球の影に隠れ、太陽からの光で赤黒く変...
【奥尻、せたな】桧山広域行政組合は２７日から、１０月１日採用の一般消...
◇友愛会５月月例会（１６日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子...
「昔の人って大変」―。火起こし体験に挑戦する親子（ネイパル森）...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２５日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２５日、函館市内で新たに６人が新型コロナウイルスに感...
【厚沢部】町河川資源保護振興会（坂本和晃会長）はこのほど、厚沢部小学...
渡島教育局は２５日、函館工業高校で生徒への新型コロナウイルス感染が確...