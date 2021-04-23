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ぶらっと大会（１４日、すずらんの丘パークゴルフ場） ▽男子＝①濱口...
◇第４回ＮＰＯ法人エンジョイライフ杯（１１日、森町緑の丘友愛パークゴ...
◇友愛会４月月例大会（４日、緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子 ①...
【北斗】子ども向けのボール運動指導プログラム「バルシューレ」のＣ級指...
【北斗】北斗市柳沢３２３のゴルフ場「函館ベイコーストカントリークラブ...
◇第２回つぐみ会パークゴルフ大会（２月２３日、ななえ峠室内パークゴル...
◇オオミ愛好会（１６日、オオミファミリーパークゴルフ場） ▽男子 ...
◇第７７回オオミファミリー月例会（１４日、オオミファミリーパークゴル...
◇第１回つぐみ会パークゴルフ大会（１月１０日、ななえ峠室内パークゴル...
オオミ愛好会（１９日、オオミファミリーパークゴルフ場） ▽男子＝①...
函館地方気象台は２３日、五稜郭公園にあるサクラ（ソメイヨシノ）の標本...
森町の２０２１年度一般会計予算は、汚泥再生処理センター整備や砂原地区...
【北斗】サクラ並木で知られる大野川河川敷をきれいにしようと、「大野川...
◇第４回そだね～杯（１８日、森町緑の丘友愛パークゴルフ場） ▽男子...
【松前】ソメイヨシノが見頃を迎えた松前町で２４日、第７３回松前さくら...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは２３日、新たな新型コロナウイルス...
市立函館保健所は２３日、函館市内で新型コロナウイルスの新たな感染者が...
７月４日開催予定の「２０２１函館マラソン」実行委は２３日、新型コロナ...
【厚沢部】町の特産品ジャガイモ「あっさぶメークイン」を使用して製造す...