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オオミ愛好会（１９日、オオミファミリーパークゴルフ場） ▽男子＝①...
◇第１２回つぐみ会パークゴルフ大会（３日、七飯パークゴルフ場） ▽...
◇オオミ愛好会（１１月１７日、オオミファミリーパークゴルフ場） ▽男...
◇厚沢部町スポーツ協会長杯パークゴルフ大会（８日、町多目的交流広場パ...
◇第１１回つぐみ会パークゴルフ大会（５日、七飯パークゴルフ場） ▽...
◇交流ペア大会（１０月２５日、すずらんの丘公園パークゴルフ場） ▽...
◇ラストコールパークゴルフ大会（３日、すずらん丘公園パークゴルフ場）...
◇１０月例会（１０月１８日、すずらん丘公園パークゴルフ場） 【男子...
◇交流パークゴルフ大会（１０月１６日、すずらん丘公園パークゴルフ場）...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）はこのほど、木古内パークゴルフ場...
【知内】第１回町議会臨時会が５日開かれた。新型コロナウイルスワクチン...
【松前】第１回町議会臨時会が５日開かれた。新型コロナウイルスワクチン...
◇第１回つぐみ会パークゴルフ大会（１月１０日、ななえ峠室内パークゴル...
函館市教委は５日、函館大森浜小学校の児童２人が新型コロナウイルスに感...
【札幌、小樽、旭川】道や札幌市などは５日、新たな新型コロナウイルス感...
【江差】桧山振興局は２日、同所をメイン会場に飲食店などの事業者を対象...
市立函館保健所は５日、函館市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染...
【上ノ国】町中須田の農業法人「ＭＯＲＩ ＦＡＲＭ」（森啓介社長）が１...
誰もが憩える一杯を目指し作り手として全力を注ぐ「珈琲物語...
【木古内】道の駅みそぎの郷きこないは２０、２１の両日、木古内町地域お...