この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
◇第１１回つぐみ会パークゴルフ大会（５日、七飯パークゴルフ場） ▽...
◇交流ペア大会（１０月２５日、すずらんの丘公園パークゴルフ場） ▽...
◇ラストコールパークゴルフ大会（３日、すずらん丘公園パークゴルフ場）...
◇１０月例会（１０月１８日、すずらん丘公園パークゴルフ場） 【男子...
◇交流パークゴルフ大会（１０月１６日、すずらん丘公園パークゴルフ場）...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）はこのほど、木古内パークゴルフ場...
◇初心者・総大会（１０月１１日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ▽...
◇交流パークゴルフ大会（１０月１２日、すずらん丘公園パークゴルフ場）...
◇厚沢部町パークゴルフ協会１０月例会（１８日、町多目的交流広場パーク...
◇交流ペア大会（９日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ▽順位＝①小...
【木古内】町は、来年４月から採用予定の建築技術職員１人を募集している...
道労働局は１３日、函館市内の法務事務所の社会保険労務士（５３）を、道...
函館市消防本部は１６日、市内在住の２０代男性職員が新型コロナウイルス...
函館市内と近郊の企業で構成する道南I・II・III（ひふみ）会（今井...
函館大学は１６日、同大の学生３人が新型コロナウイルスに感染したと発表...
【江差】第５回町議会臨時会が１６日、開かれた。歳入歳出をそれぞれ９８...
◇厚沢部町スポーツ協会長杯パークゴルフ大会（８日、町多目的交流広場パ...