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◇交流パークゴルフ大会（１０月１６日、すずらん丘公園パークゴルフ場）...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）はこのほど、木古内パークゴルフ場...
◇初心者・総大会（１０月１１日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ▽...
◇交流パークゴルフ大会（１０月１２日、すずらん丘公園パークゴルフ場）...
◇厚沢部町パークゴルフ協会１０月例会（１８日、町多目的交流広場パーク...
◇交流ペア大会（９日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ▽順位＝①小...
◇第１０回つぐみ会パークゴルフ大会（６日、八郎沼パークゴルフ場） ▽...
◇第２１回福島町長杯争奪大会兼第２１回教育長杯争奪大会（１０月１０日...
◇交流ペア大会（９月２５日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ①佐藤幸...
◇ミニコンペ（９月２１日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ▽男子 ...
新型コロナウイルスの感染が道内で急拡大し、道南でも１１月に入って新規...
【上ノ国】町は９日、同町の魅力開発のため、上ノ国開発株式会社（丸山和...
函館大妻高校の食物健康科２年生３４人が手作りした特製弁当「大妻日和」...
函館五稜郭支援学校（田近憲二校長）の環境・流通サポート科３年生、佐々...
輸入車販売を手掛ける北海道ブブ（札幌）は７日、フォルクスワーゲン函館...
春高バレーにつながる第７３回全日本バレーボール高校選手権大会北海道代...
少年野球の第２２回テトラ杯争奪大会（ホテルテトラ主催）の決勝が３日、...
◇１０月例会（１０月１８日、すずらん丘公園パークゴルフ場） 【男子...
◇交流パークゴルフ大会（１０月１６日、すずらん丘公園パークゴルフ場）...
今年もこの季節がやってきた。５日に発表された新語・流行語大賞にノミネ...