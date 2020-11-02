この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
この記事の関連写真を購入できます。
◇初心者・総大会（１０月１１日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ▽...
◇交流パークゴルフ大会（１０月１２日、すずらん丘公園パークゴルフ場）...
◇厚沢部町パークゴルフ協会１０月例会（１８日、町多目的交流広場パーク...
◇交流ペア大会（９日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ▽順位＝①小...
◇第１０回つぐみ会パークゴルフ大会（６日、八郎沼パークゴルフ場） ▽...
◇第２１回福島町長杯争奪大会兼第２１回教育長杯争奪大会（１０月１０日...
◇交流ペア大会（９月２５日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ①佐藤幸...
◇ミニコンペ（９月２１日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ▽男子 ...
函館市老人クラブ連合会（山田富雄会長）はこのほど、すずらんの丘公園パ...
【木古内】町パークゴルフ場「フォーレストパークりろない」（２７ホール...
【上ノ国】上ノ国高校（上野秀俊校長）は１０月２９日、同校に青年海外協...
【木古内】札苅町内会（工藤嗣美会長）はこのほど、木古内パークゴルフ場...
寿司職人が夫妻二人三脚で築く お腹も心も満たす地域密着の和食処 赤...
森町の本店と函館市千代台町の支店で損害保険会社３社、生命保険会社４社...
【北斗】７日から開かれる日本管楽合奏コンテスト（公益財団法人日本音楽...
政府は２日付で、２０２０年秋の褒章受章者を発表した。道南からは函館市...
人気漫画を映画化した「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」が、公開１０日間...
箱館歴史散歩の会を主宰する中尾仁彦さん（７８）が案内人を務める「函館...
教育や学びの視点からまちづくりを考えるカンファレンス「未来の学びフェ...
服を着たまま水難事故に遭った時の対処法を学ぶ着衣水泳体験研修会（函館...