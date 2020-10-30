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◇交流ペア大会（９日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ▽順位＝①小...
◇第１０回つぐみ会パークゴルフ大会（６日、八郎沼パークゴルフ場） ▽...
◇第２１回福島町長杯争奪大会兼第２１回教育長杯争奪大会（１０月１０日...
◇交流ペア大会（９月２５日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ①佐藤幸...
◇ミニコンペ（９月２１日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ▽男子 ...
函館市老人クラブ連合会（山田富雄会長）はこのほど、すずらんの丘公園パ...
【木古内】町パークゴルフ場「フォーレストパークりろない」（２７ホール...
◇９月・月例大会（２０日、すずらん丘公園パークゴルフ場） 【男子】...
◇交流パークゴルフ大会（１８日・すずらん丘公園パークゴルフ場） ▽...
【森】森町老人クラブ連合会（深川節雄会長）が主催する第１４回パークゴ...
道が全１４振興局単位で開催中の「ふるさと魅力再発見！キャンペーン」の...
【札幌】鈴木直道知事は３０日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染...
【旭川】旭川市は３０日、同市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感染...
道は１１月１日から、道内１９漁協と連携し「おうちで！道産水産物お取り...
◇厚沢部町パークゴルフ協会１０月例会（１８日、町多目的交流広場パーク...
【北斗】国連が提唱するＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の趣旨に沿った活...
【札幌、小樽】道と札幌市、小樽市は３０日、道内で合わせて６７人が新た...