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◇厚沢部町パークゴルフ協会８月例会（２３日、町多目的交流広場パークゴ...
◇ミニコンペ（１０日、すずらん丘公園パークゴルフ場） ▽男子 ①木...
函館市は１７日、今年度の「市民パークゴルフ大会」と「２０２０道南チャ...
◇交流・ペア大会（７月２４日・すずらん丘公園パークゴルフ場） ①中村...
◇厚沢部町スポーツ協会長杯大会（２日、町多目的交流広場パークゴルフ場...
◇第７回つぐみ会大会（７月２１日、八郎沼パークゴルフ場） ▽男子 ...
◇厚沢部町パークゴルフ協会７月例会（１９日、町多目的交流広場パークゴ...
各中学校での部活動再開とともに、函館市内の中学クラブチームも練習を開...
◇第４回つぐみ会パークゴルフ大会（４月２１日、森ゆうあいパークゴルフ...
◇第３回つぐみ会パークゴルフ大会（３月１５日、ななえ峠室内パークゴル...
ＮＰＯ法人地域支援グループくりの木（内藤厚子代表理事）主催の「第２回...
函館地方気象台によると、２９日夜にかけて前線が南下し、３０日に別の低...
函館市議会は２８日、議会運営委員会（遠山俊一委員長）を開き、第３回定...
【森】森水産加工業協同組合は２７日、町内の幼稚園と小中学校に非接触型...
◇第８回つぐみ会パークゴルフ大会（１３日、七飯町パークゴルフ場） ...
【北斗】第一生命保険函館支社東部営業オフィス（小辻みちよ、前田勇樹オ...
【札幌、旭川】札幌市は２８日、市内で７人が新型コロナウイルスに感染し...
【江差】町教委社会教育課地域文化係は３０日午前１０時から、町郷土資料...