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◇交流・ペア大会（７月２４日・すずらん丘公園パークゴルフ場） ①中村...
◇厚沢部町スポーツ協会長杯大会（２日、町多目的交流広場パークゴルフ場...
◇第７回つぐみ会大会（７月２１日、八郎沼パークゴルフ場） ▽男子 ...
◇厚沢部町パークゴルフ協会７月例会（１９日、町多目的交流広場パークゴ...
各中学校での部活動再開とともに、函館市内の中学クラブチームも練習を開...
◇第４回つぐみ会パークゴルフ大会（４月２１日、森ゆうあいパークゴルフ...
◇第３回つぐみ会パークゴルフ大会（３月１５日、ななえ峠室内パークゴル...
函館市内４カ所の市営パークゴルフ（ＰＧ）場が１１日、今季の営業を開始...
函館市内４カ所の市営パークゴルフ（ＰＧ）場は、１１日午前９時から今季...
【七飯】町西大沼のゴルフ場、北海道カントリークラブ（春山新悟支配人）...
道議会経済委員会（松山丈史委員長）は、２７日午後５時から函館国際ホテ...
函館市は１７日、今年度の「市民パークゴルフ大会」と「２０２０道南チャ...
函館市内の小中学校で１７日、２学期の授業が始まった。新型コロナウイル...
【江差】函館市のフリーカメラマン、田村昌弘さんの「２０１９姥神大神宮...
◇北斗市（１８日）▽乳幼児健診（せせらぎ保健センター／後０時４５分）...
◇北斗市（１８日）▽法律相談（市総合文化センター／後１時） （１９日...
【札幌】札幌市は１７日、同市内で新たに５人が新型コロナウイルスに感染...
■函館市松川町で住居侵入 函館西署によると、１５日午後９時４０分ごろ...